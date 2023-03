Lionel Messi en Kylian Mbappé jagen met PSG op revanche tegen Bayern, AC Milan ruikt kwartfinales

Met pollDe Champions League kent een aantal fraaie affiches in de achtste finales. Zo staat het sterrenensemble van Paris Saint-Germain met Lionel Messi en Kylian Mbappé als kopstukken tegen Bayern München, met onder anderen Matthijs de Ligt. De Duitsers wonnen het eerste duel in Parijs met 1-0 .

In de heenwedstrijd was Bayern lang de bovenliggende partij, maar nadat sterspeler Kylian Mbappé terugkeerde bij de thuisploeg, werden de rollen omgedraaid. De Fransman die een hattrick scoorde in de WK-finale leek de held te worden in het Parc des Princes. Maar hij stond tot twee keer toe buitenspel toen hij de bal tegen de netten jaagde.

Destijds verkeerden beide ploegen niet in de grootste vorm. Dat is nu wel anders. Sinds de heenwedstrijd zette Bayern onder meer Ajax-beul en titelkandidaat Union Berlin eenvoudig opzij (3-0), terwijl PSG alle wedstrijden won. En dat tegen de regerend bekerwinnaar (Nantes), de grootste concurrent in de Ligue 1 (Olympique Marseille) en de laatste ‘niet-PSG-kampioen’ in Frankrijk (Lille). Opvallende afwezige is bij PSG is Neymar. De Braziliaanse aanvaller ligt er maanden uit met een blessure.

Bij de club uit de Franse hoofdstad staat Achraf Hakimi onder druk vanwege een verhaal uit zijn privéleven. Hij heeft een aanklacht aan zijn broek hangen die gaat over een verkrachtingszaak. De Marokkaan staat sowieso aan de kant door een hamstringblessure.

Volledig scherm AC Milan won de eerste wedstrijd in het tweeluik met Tottenham Hotspur. © ANP / EPA

Zevenvoudig CL-winnaar kan eerste kwartfinale in elf jaar bereiken

Voor het eerst sinds 2012 kan AC Milan de kwartfinale halen van het miljardenbal. De Italianen verloren toen van het ijzersterke FC Barcelona (3-1 over twee wedstrijden). Sindsdien heeft de rode kant van Milaan niks van zich laten horen in Europa, maar na de 1-0 zege in de heenwedstrijd mag Milan meer dan hopen op de kwartfinale.

Tegenstander Tottenham Hotspur haalde de finale van de Champions League in 2019 nadat Ajax in de halve finale werd uitgeschakeld. Arnaut Danjuma staat sinds deze winter onder contract bij Spurs, maar op veel speeltijd kan de Nederlander niet rekenen. De in Nederland geboren Amerikaan Sergiño Dest is in de winter van de Champions League-spelerslijst afgehaald door trainer Stefano Pioli.

Beide wedstrijden starten om 21.00 uur. De winnaars plaatsen zich voor de kwartfinales in april, die worden geloot op vrijdag 17 februari. De finale van de Champions League is dit seizoen in Istanboel.

Poll Welke twee clubs bereiken de kwartfinales van de Champions League? Bayern München en Tottenham Hotspur

Bayern München en AC Milan

Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur

Paris Saint-Germain en AC Milan Welke twee clubs bereiken de kwartfinales van de Champions League? Bayern München en Tottenham Hotspur (23%)

Bayern München en AC Milan (57%)

Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur (7%)

Paris Saint-Germain en AC Milan (14%)

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

