Lionel Messi geeft voetballes met goals en assist bij basisdebuut: ‘Er is een last van zijn schouders gevallen’

Met videoLionel Messi heeft geen tijd nodig om te wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. Ook in zijn tweede wedstrijd voor Inter Miami sloeg de vedette genadeloos toe. Tegen Atlanta United was hij in de Leagues Cup goed voor twee goals en één assist: 4-0.

Zijn Amerikaanse avontuur in Florida begon afgelopen weekend met een wonderschone vrije trap in de kruising, waarmee hij als invaller voor de winnende 2-1 zorgde tegen Cruz Azul uit Mexico. De beelden gingen - uiteraard - de wereld over. Ook bij zijn eerste wedstrijd in de basis gaf Messi voetballes aan zijn ploeggenoten en de tegenstander. Na acht minuten was het al raak, toen de 36-jarige Argentijn eerst op de paal schoot en vervolgens de rebound simpel afmaakte: 1-0.

Vervolgens gaf Messi hakjes en weergaloze steekballen en natuurlijk kreeg hij het publiek nog eens op de banken door een kwartier na zijn eerste treffer met rechts een voorzet vanaf de linkerkant in de hoek te plaatsen: 2-0. De toeschouwers verkeerden in extase, want sinds de komst van Messi gaat het in ieder geval in de Leagues Cup crescendo met de prestaties van Inter Miami, dat onderaan bungelt in de Eastern Conference van de MLS.

Het doel voor de komende maanden is om de play-offs nog te bereiken. De achterstand op nummer zeven Atlanta United is nu zeventien punten met nog twaalf reguliere competitiewedstrijden te gaan. Mocht Inter Miami de play-offs niet halen, zit het seizoen er op 22 oktober al op voor de club uit Florida.

Om het feestje compleet te maken leverde Messi kort voor rust bij de 3-0 de assist op Robert Taylor, de 28-jarige aanvaller uit Finland die acht minuten na rust ook nog de 4-0 maakte. Messi liet het publiek in Fort Lauderdale (een uurtje ten noorden van het centrum van Miami) weer eens genieten, wat al lang niet was gebeurd bij de vijf jaar geleden opgerichte club van voorzitter David Beckham. Het was veelzeggend dat het stadion leegstroomde, toen de vedette in de 78ste minuut werd gewisseld. Alles draait in Miami om Messi en verder niets.

Na afloop wisselde Messi nog even zijn shirtje met Thiago Almada, de 22-jarige middenvelder van Atlanta United die ook tot de Argentijnse selectie behoorde tijdens het WK 2022 in Qatar. Na afloop had coach Gerardo ‘Tata’ Martino mooie woorden over voor Messi. ,,De komst van Leo en Busi (Sergio Busquets, red.) heeft de andere jongens heeft enorm veel zelfvertrouwen gegeven. Ze voelen zich nu gedragen door grote spelers en daardoor vrijer", zei de coach uit Rosario, die bij FC Barcelona en de nationale ploeg van Argentinië al samenwerkte met Messi.

,,Bij Leo is een last van zijn schouders gevallen na alles wat hij met de nationale ploeg heeft gepresteerd”, doelde Martino op de winst van de Copa América in 2021 en de WK-eindzege eind vorig jaar. ,,Dat is aan alles te zien. Ik zie gewoon dat hij nu weer vrijuit speelt. En als een speler met die kwaliteiten in zijn hoofd vrij is, dan staat ons nog veel moois te wachten.”

