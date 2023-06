Lionel Messi is gewaarschuwd: doelman Nick Marsman eindigt in ziekenhuis na beet van giftige spin

met samenvatting Frankrijk boekt nipte zege op Grieken­land en staat op eenzame hoogte in poule Oranje

Frankrijk is in sneltreinvaart op weg naar een ticket voor het EK van 2024. De verliezend WK-finalist boekte in eigen huis een zuinige 1-0 zege op Griekenland en gaat met de maximale score van twaalf punten uit vier wedstrijden ruim aan kop in de poule van Oranje. Het Nederlands elftal, dat door de verplichtingen in de Nations League deze interlandperiode geen EK-kwalificatiewedstrijden speelde, heeft drie punten uit twee duels.