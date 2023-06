Lionel Messi over pijnlijk einde bij Paris Saint-Germain: ‘Fans begonnen mij anders te behandelen, er brak iets’

Dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten, zegt Messi in een interview met beIN Sports. ,,Ik kwam naar Parijs omdat de club me aansprak en omdat ik veel mensen kende in de kleedkamer. Ik dacht dat het mijn aanpassing makkelijker zou maken dan dat bij andere teams het geval zijn. Daarom koos ik voor PSG.”

Het tweejarige verblijf van Messi in de Franse hoofdstad bleek echter geen onverdeeld succes. De Argentijn werd in de zomer van 2021 met de nodige trots door de Qatarese eigenaars naar het Parc des Princes gehaald, maar hij wist nooit écht te aarden.

,,De waarheid is dat het heel moeilijk was om me aan te passen, veel moeilijker dan ik had verwacht”, geeft hij toe. ,,Ik kwam pas laat aan en kende geen voorbereiding, ik moest me aanpassen aan een voor mij en mijn familie moeilijke stad... Het was lastig.”

Volledig scherm © REUTERS

PSG-aanhang

Bovendien begon ook de relatie met (een deel van) de PSG-fans te vertroebelen, vooral tijdens de laatste maanden van het voorbije seizoen. ,,In het begin was het geweldig, ik kreeg veel aanmoediging, zoals ik vaak heb gezegd, maar later begonnen mensen me anders te behandelen

,,Er was een breuk met een groot deel van het Parijse publiek. Natuurlijk was het niet mijn bedoeling. Maar dit zijn dingen die ook al zijn gebeurd met Mbappé en Neymar, het is hun manier van doen. Maar ik herinner me nog steeds al die mensen die me wél altijd zijn blijven steunen.”

Messi vertrekt eind deze maand, na het aflopen van z'n contract, officieel bij PSG met twee Franse landstitels op zak. Zijn volgende avontuur ligt in de Verenigde Staten bij Inter Miami, de club van David Beckham.

Bekijk hoe Messi werd uitgefloten door de eigen aanhang.