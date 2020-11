Lisandro Martínez met Tagliafico mee naar Argentinië voor interlands in WK-kwalificatie

Martínez vervangt linksback Marcos Acuña van Sevilla, die gisteren geblesseerd raakte in de 1-0 thuiszege op Osasuna.



De Ajacied debuteerde begin vorig jaar in het Argentijnse nationale team. Martinez speelde toen nog in eigen land voor Defensa y Justicia, dat vorig jaar verrassend tweede werd in de Argentijnse Superliga. Enkele maanden later stapte de verdediger over naar Ajax. Martinez is dit seizoen niet verzekerd van een basisplaats in het elftal van trainer Erik ten Hag. De Argentijn bleef vanmiddag in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht (0-3) op de bank zitten. Enkele dagen eerder had hij wel een basisplaats in de Champions League tegen FC Midtjylland.



Martinez vliegt nu samen met land- en teamgenoot Nicolás Tagliafico naar Argentinië.