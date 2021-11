LIVE | AC Milan snel op achterstand tegen Porto, Sjachtar Donetsk weer naast Real Madrid

De Champions League-avond is opnieuw goed gevuld. Alle ogen in Nederland zijn gericht op Ajax - Borussia Dortmund, maar er gebeurt ook genoeg op de andere velden. AC Milan - FC Porto en Real Madrid - Sjachtar Donetsk begonnen al om 18:45 uur. Volg alle duels via ons live voetbalcenter .

Begonnen om 18.45 uur:

AC Milan - FC Porto: 0-1

Bekijk hier de 0-1 van Luis Diaz:



Real Madrid - Sjachtar Donetsk: 1-1

Bekijk hier de 1-0 van Karim Benzema:

Poule A

RB Leipzig - Paris Saint-Germain | 21.00 uur

De koploper van Frankrijk reist af naar Leipzig zonder Lionel Messi, Sergio Ramos, Marco Verratti en Leandro Paredes, maar met de herstelde Kylian Mbappé. Georginio Wijnaldum maakt een goede kans om in de basis te spelen. De ploeg van Mauricio Pochettino staat bovenaan in de poule met zeven punten, en kan met drie punten in Duitsland een grote stap richting de tweede ronde zetten.

Manchester City - Club Brugge | 21.00 uur

Datzelfde geldt voor Manchester City. De ploeg van Pep Guardiola maakte in de voorgaande wedstrijd gehakt van de Belgisch kampioen in Brugge (1-5), en kan met een nieuwe overwinning in eigen huis afstand nemen van de Belgen. Het verschil is momenteel twee punten in het voordeel van The Citizens.

Poule B



AC Milan - FC Porto | 18.45 uur

De Milanezen gaan samen met Napoli aan kop in de Serie A, maar hebben nog geen enkel punt behaald in de Champions League. Om überhaupt in de buurt te komen van Europese overwintering moet AC Milan vanavond van FC Porto winnen, dat derde staat met vier punten, even veel als nummer twee Atlético Madrid.

Liverpool - Atlético Madrid | 21.00 uur

Bovenaan in poule B staat Liverpool op eenzame hoogte. De nummer twee van de Premier League nam twee weken geleden drie punten mee naar huis na een thriller tegen Atlético en kan vanavond een plek in de volgende ronde veiligstellen. Dan moet de ploeg van Jürgen Klopp wel weer van de Madrilenen winnen.

Poule C

Borussia Dortmund - Ajax | 21.00 uur

Na de galavoorstelling in Amsterdam kan Ajax zich in Dortmund voor de achtste finales plaatsen. Bij een overwinning is de ploeg van trainer Erik ten Hag zeker van de groepswinst en een plek bij de laatste zestien. Bij een gelijkspel en winst van Besiktas op Sporting plaatst Ajax zich eveneens voor de knock-outfase. Bij Ajax keren Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad terug in de selectie na blessures. Uitblinker Remko Pasveer zal gewoon onder de lat staan.

Sporting - Besiktas | 21.00 uur

Na de thriller in Istanboel nemen Sporting en Besiktas het vanavond weer tegen elkaar op. De club uit Lissabon won de uitwedstrijd en kan bij winst van Ajax op gelijke hoogte komen met Dortmund. Centrale verdediger Sebastián Coates kopte twee keer raak in Istanbul en maakte afgelopen zondag in de competitie ook het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Vitória SC.

Poule D



Real Madrid - Sjachtar Donetsk | 18.45 uur

De Koninklijke is nog alles behalve zeker van de volgende ronde. In eigen huis werd de koploper van La Liga verslagen door Sheriff. Bij de uitwedstrijd tegen Sjachtar Donetsh ging het een stuk beter (0-5 winst). De ploeg van Carlo Ancelotti kan met vertrouwen de thuiswedstrijd tegen Sjachtar Donetsk in. Karim Benzema was in de competitie afwezig, maar zal hoogstwaarschijnlijk vanavond weer terug zijn.

Sheriff - Inter | 21.00 uur

Moldavisch kampioen Sheriff is voorlopig de verrassing van deze Champions League. Met zes punten uit drie wedstrijden is plaatsing voor de knock-outfase nog steeds een mogelijkheid. Inter heeft pas vier punten, maar heeft Stefan de Vrij en Lautaro Martinez terug in de selectie. Ook Denzel Dumfries is fit om te spelen.

