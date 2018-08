LIVE: Van de Beek op de bank bij Ajax in return tegen Graz

Overigens weet Ajax dat het, als het Graz uitschakelt in de tweede voorronde Champions League, verzekerd is van Europees voetbal tot de kerst. Want als Ajax in de volgende ronde sneuvelt tegen Standard Luik, stroomt de club in de poulefase van de Europa League in. Maar goed, eerst dus nog 'even' die Oostenrijkers uitschakelen.