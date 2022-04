LIVE | Arnaut Danjuma bezorgt Villarreal droomstart tegen Bayern München

Het getal van 6500 WK-doden is niet alleen schokkend, maar ook dubieus

Een mondiale titelstrijd voetbal in Qatar zal altijd een schandvlek blijven, betoogt columnist Sjoerd Mossou, maar volgens hem is het ook relevant om het getal van 6500 WK-doden drastisch naar beneden te krijgen. ,,Vaak wordt aangenomen dat deze 6500 mensen allemaal zijn overleden bij de bouw van de WK-stadions en bijbehorende infrastructuur. Dat is niet zo en The Guardian schreef dat ook niet.”

2 april