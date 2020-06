LIVE | Arsenal laat onderuit in uitwedstrijd bij Brighton

Heerlijke knal Chilwell ‘slechts’ een punt waard na omhaal in blessure­tijd

17:51 Ben Chilwell, die in de serieuze belangstelling staat van Chelsea, leek vandaag de grote man te worden bij Leicester City. De 23-jarige linksback haalde maar eens uit in de 90ste minuut en schoot op Vicarage Road zijn ploeg op voorsprong tegen Watford. Totdat de thuisploeg in blessuretijd plotseling gelijkmaakte door een omhaal van Craig Dawson.