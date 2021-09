LIVE | AS Roma ontvangt Udinese, Anderlecht tegen Gent

Maxi Romero kan bij rentree voor Jong PSV nederlaag tegen ADO niet voorkomen

20 september ADO Den Haag is in de Keuken Kampioen Divisie geklommen naar de vierde plaats. De formatie van coach Ruud Brood versloeg vanavond op de De Herdgang Jong PSV. In Eindhoven werd het 0-1 voor de degradant uit de eredivisie van vorig seizoen.