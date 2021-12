LIVE | AS Roma op voorsprong in Sofia, assist Karsdorp

Samenvatting Enorme dreun FC Barcelona op weg naar clash met Bayern München

Een slechte generale en enorme dreun voor FC Barcelona in aanloop naar de kraker in de Champions League bij Bayern München. De thuisploeg verloor in Camp Nou met 0-1 van Real Betis en zag het gat met de top 4 in de competitie ook nog eens groeien.

4 december