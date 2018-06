LIVE: Basisplaats Salah bij Egypte tegen Rusland

Goedenavond! Welkom in dit liveblog van gastland Rusland tegen Egypte, een duel in groep A. Alle 32 ploegen hebben we dit WK al in actie gezien. Rusland en Egypte zijn de eerste landen die voor de tweede maal in actie komen. Rusland won het eerste duel tegen Saoedie-Arabië ruim met 5-0, Egypte ging in de slotfase onderuit tegen Uruquay (0-1). Sterspeler Mo Salah bleef de hele wedstrijd op de bank. Mis hier niets!