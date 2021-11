LIVE | Basisplaatsen voor Zlatan en De Vrij in Derby della Madonnina, Dumfries begint op bank

Dortmund-uit Ajax stuit op ‘fantasti­sche’ Gelbe Wand: ‘Misschien is het een idee dat Ajax-spe­lers oordopjes in doen’

Ajax is bij een nieuwe zege op Borussia Dortmund morgen nagenoeg verzekerd van groepswinst in de Champions League. Daarvoor moet de koploper wel de legendarische Gelbe Wand doorstaan. ,,Misschien is het een idee dat de Ajax-spelers oordopjes in doen”, grapt ervaringsdeskundige Youri Mulder.

