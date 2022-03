LIVE | Bayern met herstelde Neuer moet vol aan de bak tegen Red Bull Salzburg

Virgil van Dijk vestigt waanzinnig record op Anfield: ‘Hij is weer op zijn best’

Virgil van Dijk is weer een imposant Premier League-record rijker. De verdediger van Liverpool hoefde sinds zijn transfer naar de topclub nog nooit een thuisnederlaag in de competitie te slikken en is na een 1-0 zege op West Ham de langst ongeslagen speler ooit in eigen huis.

7 maart