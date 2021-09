LIVE | Bekijk hier de tussenstanden in de Europese topcompetities

Britse media zien totale Ronaldo-gek­te bij Manchester United: ‘Hij bevindt zich op een andere planeet’

12 september Cristiano Ronaldo is terug bij Manchester United en dat hebben de aanwezigen op Old Trafford geweten. Met twee goals hielp de Portugese superster zijn ploeg aan een 4-1 zege op Newcastle United. Britse media zagen totale Ronaldo-gekte bij de fans van The Red Devils.