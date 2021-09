LIVE | Berghuis in voetsporen drie oud-Ajacieden, Ajax zoekt naar tweede treffer

Ajax neemt het in de Champions League op tegen Besiktas. Het eerste duel in de groepsfase wonnen de Amsterdammers mede dankzij vier goals van Sébastien Haller met 5-1 van Sporting Portugal. Besiktas verloor (1-2) het eerste duel van Borussia Dortmund. De aftrap bij Ajax - Besiktas is vanavond om 18.45 uur in de Johan Cruijff Arena. Mis via ons liveblog niets van deze wedstrijd.