LIVE: Neymar en 'Chucky' laten zich voor het eerst zien

Sterkhouder Marcelo begint bij Brazilië op de bank. De linksback van Real Madrid hervatte gisteren de training, maar is volgens bondscoach Tite niet klaar voor een basisplaats. Hij kiest in het warme Samara voor Filipe Luis als linksback.



De verdediger van Atlético Madrid kwam Marcelo in de laatste groepswedstrijd tegen Servië (2-0) al na tien minuten vervangen. Marcelo had zoveel last van zijn rug dat hij niet verder kon spelen.



Aan de rechterkant begint opnieuw oud-PSV'er Fagner.