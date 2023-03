LIVE buitenlands voetbal | Alle tussenstanden in Serie A en Ligue 1

Met video's Oud-Feyenoor­der Reiss Nelson held van Arsenal met late goal: ‘Net als de fans was ik door het dolle heen’

Met nog twaalf speelronden te gaan, neemt de spanning in de titelstrijd in de Premier League met de week toe. Manchester City versloeg Newcastle United met 2-0, terwijl Arsenal niet verder leek te komen dan een gelijkspel tegen laagvlieger Bournemouth. Diep in blessuretijd bezorgde oud-Feyenoord Reiss Nelson de koploper alsnog de winst: 3-2.