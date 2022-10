LIVE buitenlands voetbal | Barcelona dankzij Pedri op voorsprong tegen Celta, Frenkie de Jong valt in

Erik ten Hag over fout Tyrell Malacia op Europese avond ManUnited: ‘Dat is niet de reden van de wissel’

Erik ten Hag haalde Tyrell Malacia in de rust al naar de kant in het duel met Omonia Nicosia (2-3 zege). De linksback van Manchester United leidde door een fout de 1-0 in van de Cyprioten. Al was dat volgens de hoofdtrainer niet de reden om zijn verdediger naar de kant te halen.

7 oktober