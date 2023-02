LIVE buitenlands voetbal | Bayern in de problemen met tien man: Gladbach weer op voorsprong

Met video Arsenal ontsnapt na curieuze goal in extremis aan nieuw puntenver­lies

Arsenal heeft vanmiddag in extremis nieuw puntenverlies weten te voorkomen. Door goals van nieuwkomer Jorginho en Martinelli diep in blessuretijd won de koploper in de Premier League met 4-2 in Birmingham van Aston Villa. Daardoor is de voorsprong op Manchester City weer 3 punten.