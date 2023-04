LIVE buitenlands voetbal | Comfortabele voorsprong Atlético, nog geen goals bij duel Marseille

Met videoVandaag is er weer een vol programma in de grote buitenlandse competities. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

Pijnlijke afgang voor Pascal Struijk met Leeds United

Een hele pijnlijke eerste paasdag voor Leeds United. De club van verdediger Pascal Struijk ging op Elland Road met 1-5 onderuit tegen Crystal Palace. Leeds was na 21 minuten nog op voorsprong gekomen via spits Patrick Bamford, maar kort voor rust maakte Palace-verdediger Marc Guéhi gelijk. De bezoekers uit het zuiden van Londen maakten na rust gehakt van Leeds met vier treffers binnen 32 minuten.



Voormalig bondscoach Roy Hodgson (75), die al in 1976 begon als coach, nam in de interlandperiode weer het stokje over van zijn opvolger Patrick Vieira. Vorige week loodste hij Palace al naar een late 2-1 zege op Leicester City. Palace staat nu twaalfde, zes punten boven de degradatiestreep. Leeds staat op de zestiende plaats twee punten boven de streep.

Alderweireld weer belangrijk voor Royal Antwerp

Royal Antwerp FC heeft de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge met 2-1 gewonnen. De ploeg van trainer Mark van Bommel staat met nog twee speelrondes te gaan op 66 punten, drie punten onder Royale Union Saint-Gilloise en vijf punten onder koploper Racing Genk. Na 34 speelrondes leveren de clubs in België de helft van hun punten in, waarna de bovenste vier clubs in de play-offs om het kampioenschap strijden.

Cercle Brugge kwam via Dino Hotic nog op voorsprong na 42 minuten. In de 72ste minuut kwam Antwerp langszij door een eigen doelpunt van Boris Popovic. Uit een penalty na een lichte handsbal maakte Antwerp-aanvoerder Toby Alderweireld in de 85ste minuut de winnende 2-1, nadat de voormalig verdediger van Ajax en Tottenham Hotspur vorige week ook al twee late goals maakte in de uitwedstrijd bij SV Zulte Waregem.

Vincent Janssen werd na 70 minuten gewisseld, Calvin Stengs kort na de winnende 2-1. Gyrano Kerk viel direct na rust in. Antwerp speelt op zondag 30 april ook nog de finale van de Croky Cup tegen KV Mechelen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Volledig scherm Toby Alderweireld juicht na zijn winnende treffer. © AFP

Racing Genk verliest bij Standard Luik

Racing Genk heeft de uitwedstrijd bij Standard Luik verloren. De koploper in de Jupiler Pro League verloor met 2-0 en zag achtervolgers Royale Union Saint-Gilloise en Royal Antwerp FC dichterbij komen. Genk heeft nog twee punten voorsprong op Union, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde bij AA Gent. Antwerp won met 2-1 van Cercle Brugge. De ploeg van coach Mark van Bommel volgt op vijf punten.

Philip Zinckernagel opende na een half uur de score voor de thuisploeg. Nadat doelman Maarten Vandevoordt redding had gebracht op een inzet van voormalig Vitesse-speler Noah Ohio kon Zinckernagel scoren uit de rebound. Enkele minuten later kreeg de Deen een strafschop nadat Ángelo Preciado een overtreding op hem had gemaakt. Vanaf 11 meter schoot hij de 2-0 binnen.

Anderlecht speelt gelijk in aanloop naar AZ-thuis

Anderlecht heeft in de Jupiler Pro League dure punten laten liggen als het gaat om plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal. De Belgische recordkampioen bleef in het eigen Lotto Park in Brussel steken op een 0-0 gelijkspel tegen Westerlo en mocht daarbij nog van geluk spreken, want de beste kansen waren voor de promovendus die dit seizoen uitstekend presteert. Anderlecht blijft door het gelijkspel negende met nu 46 punten, Westerlo staat zevende met 49 punten. Charleroi staat daar nog tussen met 48 punten.



De bovenste vier clubs in de Belgische competitie strijden onderling in de play-offs nog om de landstitel, de nummers 5 tot en met 8 spelen nog play-offs voor een ticket voor de Conference League. Er zijn na dit weekend nog twee speelrondes te gaan, dus Anderlecht maakt nog kans op die achtste plaats. Anderlecht krijgt donderdag AZ op bezoek in Brussel en gaat volgende week zondag op bezoek bij koploper Racing Genk. Na de uitwedstrijd bij AZ op donderdag 20 april sluit Anderlecht drie dagen de reguliere competitie af tegen KV Mechelen, dat een week later de Belgische bekerfinale zal spelen tegen Royal Antwerp FC.

Dallinga maakt zestiende treffer voor Toulouse

Thijs Dallinga heeft in de uitwedstrijd bij Montpellier weer eens gescoord voor Toulouse. Dallinga stond niet in de basis, maar kwam na negen minuten al in het veld als vervanger van de geblesseerd uitgevallen aanvoerder Brecht Dejaegere. Na een halfuur opende Dallinga de score. Farès Chaïbi tilde de score in de 85ste minuut naar 0-2, waarna Elye Wahi er met de 1-2 in de 88ste minuut nog een spannende slotfase van maakte bij de strijd tussen de clubs uit het zuiden van Frankrijk.



De 22-jarige spits uit Groningen staat nu op twaalf treffers in de Ligue 1 in 29 competitieduels. Daarnaast scoorde hij vier keer in vijf wedstrijden in de Coupe de France, waarin Toulouse zich donderdagavond plaatste voor de finale tegen FC Nantes in het Stade de France.

Programma Premier League (Engeland)

Programma La Liga (Spanje)

Programma Bundesliga (Duitsland)

Programma Ligue 1 (Frankrijk)

Programma Jupiler Pro League (België)

Standen

Engeland

Spanje

Duitsland

Italië

Frankrijk

België

