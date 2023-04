LIVE buitenlands voetbal | Dallinga weer trefzeker voor Toulouse, AZ-opponent Anderlecht speelt gelijk

Anderlecht speelt gelijk in aanloop naar AZ-thuis

Anderlecht heeft in de Jupiler Pro League dure punten laten liggen als het gaat om plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal. De Belgische recordkampioen bleef in het eigen Lotto Park in Brussel steken op een 0-0 gelijkspel tegen Westerlo en mocht daarbij nog van geluk spreken, want de beste kansen waren voor de promovendus die dit seizoen uitstekend presteert. Anderlecht blijft door het gelijkspel negende met nu 46 punten, Westerlo staat zevende met 49 punten. Charleroi staat daar nog tussen met 48 punten.



De bovenste vier clubs in de Belgische competitie strijden onderling in de play-offs nog om de landstitel, de nummers 5 tot en met 8 spelen nog play-offs voor een ticket voor de Conference League. Er zijn na dit weekend nog twee speelrondes te gaan, dus Anderlecht maakt nog kans op die achtste plaats. Anderlecht krijgt donderdag AZ op bezoek in Brussel en gaat volgende week zondag op bezoek bij koploper Racing Genk. Na de uitwedstrijd bij AZ op donderdag 20 april sluit Anderlecht drie dagen de reguliere competitie af tegen KV Mechelen, dat een week later de Belgische bekerfinale zal spelen tegen Royal Antwerp FC.