LIVE Buitenlands voetbal | Erik ten Hag grijpt hard in: Ronaldo en Maguire op de bank, basisplek Malacia

In de Engelse kraker tegen Liverpool gaat Erik ten Hag met Manchester United vanavond voor zijn eerste punten in de Premier League. Op een ongetwijfeld zinderend Old Trafford moet sowieso de derde zeperd van het seizoen (na nederlagen tegen Brighton en Brentford) worden voorkomen. De spanning staat er voor Ten Hag in elk geval flink op tegen Jürgen Klopp en Virgil van Dijk en co. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.