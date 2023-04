LIVE buitenlands voetbal | Feyenoord-opponent AS Roma met Wijnaldum op voorsprong na hands Schuurs

Nu de ontknoping van het seizoen nadert, neemt ook in de topcompetities de spanning toe. Onder meer Real Madrid, Paris Saint-Germain en het Manchester United van Erik ten Hag komen vandaag in actie. In Duitsland moeten titelrivalen Bayern München en Borussia Dortmund aan de bak. Matthijs de Ligt was met een wereldgoal goud waard voor Bayern München tegen het Freiburg van keeper Mark Flekken. Bekijk hier het programma, de uitslagen en volg alle tussenstanden.