LIVE buitenlands voetbal | Kan Flekken wéér stunten tegen De Ligt? Malen opent score Dortmund

Barcelona zonder Frenkie de Jong in bekerre­turn tegen Real Madrid

Frenkie de Jong ontbreekt in de selectie van FC Barcelona voor de return tegen Real Madrid in de halve finales van het Spaanse bekertoernooi. De twee clubs treffen elkaar woensdagavond in Camp Nou. Barcelona verdedigt zonder de nog steeds geblesseerde De Jong voor eigen publiek een voorsprong. Ruim een maand geleden won de ploeg van trainer Xavi in Madrid met 1-0.