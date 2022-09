LIVE buitenlands voetbal | Kylian Mbappé scoort op aangeven van Lionel Messi, Napoli tegen Lazio

Met samenvatting Hattrick­held Erling Haaland ook in Engeland op dreef: ‘Nog twaalf goals om mijn vader te achterha­len’

Manchester City leek zaterdag thuis tegen Crystal Palace op een verrassende nederlaag af te stevenen. Na een achterstand van 2-0 na 21 minuten werd het echter toch nog 4-2. Met name dankzij Erling Haaland, die drie keer scoorde. De Noor maakte zijn hattrick in een tijdsbestek van 20 minuten. Palace had tot de 53ste minuut een marge van twee doelpunten in het Etihad Stadium van City.

27 augustus