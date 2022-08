Live buitenlands voetbal | Leicester City ontvangt Brentford

Voorronde Conference League: mogelijke tegenstan­ders AZ in balans na eerste duel

Het Letse Riga FC en het Portugese Gil Vicente FC hebben de eerste confrontatie in de derde voorronde van de Conference League gelijkgespeeld. De mogelijke tegenstanders van AZ in de vierde en laatste voorronde van het derde Europese clubtoernooi scoorden in Letland beiden één keer: 1-1.

3 augustus