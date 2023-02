Live buitenlands voetbal | Manchester City neemt het op tegen laagvlieger Bournemouth, koploper Napoli leidt

Met samenvatting Napoli moeiteloos langs tiental Frankfurt en neemt voorschot op plaats in kwartfina­les

Napoli staat na de eerste ontmoeting met Eintracht Frankfurt al met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League. De Italianen, die in de groepsfase Ajax twee keer kansloos lieten, wonnen in Duitsland overtuigend met 0-2. Victor Osimhen en Giovanni Di Lorenzo scoorden, nadat Khvicha Kvaratskhelia eerder in de wedstrijd al een penalty had gemist.