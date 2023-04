LIVE buitenlands voetbal | Manchester City zonder geblesseerde Aké in halve finale FA Cup

Real Madrid met één been in halve finale Champions League, maar toch rumoer rond trainer Ancelotti

Geplaatst voor de Spaanse bekerfinale en met één been in de halve finales van de Champions League. Toch moet Carlo Ancelotti elke week weer vragen beantwoorden over zijn al dan niet onzekere toekomst bij Real Madrid. De Italiaanse coach is echter niet gek te krijgen.