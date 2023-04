LIVE buitenlands voetbal | Mbappé topscorer aller tijden PSG, ook heerlijke assist op Messi tegen naaste belager Lens

Met video'sVandaag is weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

Premier League

Gunstige ontwikkelingen voor Erik ten Hag en Manchester United vanmiddag op Villa Park. Daar won Aston Villa namelijk met 3-0 van nummer 3 Newcastle United, dat de laatste weken juist uitstekend in vorm was en al vijf keer op rij won.



Het Aston Villa van Unai Emery verloor echter al zeven wedstrijden niet meer en zou dat ook vandaag niet doen. Jacob Ramsey opende al na elf minuten verdiend de score, waarna spits Ollie Watkins in de tweede helft nog twee keer toesloeg namens de thuisploeg. Zo bleef Newcastle United steken op 56 punten, hetzelfde aantal als Manchester United dat morgen op bezoek gaat bij Nottingham Forest.

Erling Haaland heeft het doelpuntenrecord van Mohamed Salah in de Premier League geëvenaard. De Noorse spits van Manchester City scoorde twee keer in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Leicester City en voerde zijn totaal dit seizoen op naar 32 goals in de Engelse competitie. Salah scoorde 32 keer voor Liverpool in het seizoen 2017-2018 en dat betekende een record sinds de Premier League uit twintig clubs bestaat.



Voorheen zaten 22 clubs in de Premier League. Andy Cole en Alan Shearer maakten beiden eens 34 doelpunten in zo’n seizoen met 42 wedstrijden, vier wedstrijden meer dan nu. Cole deed dat in 1993-1994 voor Newcastle United, Shearer een seizoen later voor Blackburn Rovers. Manchester City blijft door de zege in het spoor van koploper Arsenal, dat drie punten meer heeft. The Gunners nemen het zondag op tegen West Ham United. Arsenal heeft daarna nog zeven wedstrijden te gaan, City nog acht. Nathan Aké bleef tegen Leicester op de bank.

Chelsea heeft ook de derde wedstrijd onder interim-trainer Frank Lampard verloren. De Londense club moest het op het eigen Stamford Bridge in de Premier League afleggen tegen Brighton & Hove Albion: 1-2. Chelsea verloor vorige week ook bij Wolverhampton Wanderers (1-0) en staat elfde op de ranglijst.



Joël Veltman viel na een klein halfuur geblesseerd uit bij Brighton. De Nederlander ontbreekt volgende week zondag in de halve finales van de FA Cup tegen Manchester United. Hakim Ziyech viel in de 56ste minuut in bij Chelsea. Woensdag gingen The Blues in de kwartfinales van de Champions League onderuit bij Real Madrid (2-0). Dinsdag is de return.

Tottenham Hotspur heeft ondanks een doelpunt van invaller Arnaut Danjuma op eigen veld verloren van Bournemouth: 2-3. Danjuma viel na 57 minuten in, maakte zo'n halfuur later de 2-2, maar in blessuretijd gingen de bezoekers alsnog met de drie punten aan de haal. Door de nederlaag doet Tottenham slechte zaken in de strijd om de Champions League-tickets. De club staat vijfde, de top vier verzekert zich van het hoofdtoernooi van het miljardenbal. Kenny Tete won met Fulham bij Everton: 1-3. Wolverhampton Wanderers versloeg Brentford met 2-0. Crystal Palace was met dezelfde cijfers te sterk voor Southampton.

Serie A

Napoli heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie wat onverwachts punten laten liggen tegen Hellas Verona. De vrijwel zekere aanstaande kampioen kwam tegen de degradatiekandidaat, de nummer 18 van de ranglijst, niet verder dan een teleurstellend gelijkspel van 0-0.



Victor Osimhen maakte zijn rentree bij Napoli. De Nigeriaanse aanvaller en topscorer viel ongeveer een kwartier voor tijd in. De verwachting is dat hij dinsdag in de tweede ontmoeting met AC Milan in de kwartfinales van de Champions League weer in de basis staat. Napoli verloor woensdag zonder Osimhen in Milaan het eerste duel met 1-0. Lazio won vrijdag in de Serie A al met 3-0 bij Spezia. Napoli heeft nog altijd een voorsprong van 14 punten op de achtervolger.

AC Milan heeft in de Serie A punten verspeeld bij Bologna. Op het veld van de middenmoter werd het 1-1. De formatie van trainer Stefano Pioli staat vierde in de Italiaanse competitie, in punten gelijk met nummer 3 AS Roma. AC Milan had midweeks nog de eerste wedstrijd tegen Napoli in de kwartfinales van de Champions League met 1-0 gewonnen. Napoli is de ongenaakbare koploper van de Serie A. Lazio staat op de tweede plaats.



Nicola Sansone zette de thuisclub al in de 1e minuut op voorsprong. Hij schoot van dichtbij raak, na een voorzet van de aan de rechterkant doorgebroken Oostenrijker Stefan Posch. Nog voor rust maakte Tommaso Pobega met een verwoestend schot de 1-1. Jerdy Schouten speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Bologna. AC Milan speelt dinsdag in Napels de return tegen Napoli in de Champions League.

Jupiler Pro League

Onder aanvoering van een uitblinkende Ruud Vormer heeft Zulte Waregem in de Belgische voetbalcompetitie degradatie voorlopig kunnen afwenden. Zulte Waregem won met 5-1 bij KAS Eupen en heeft met nog één wedstrijd te gaan 1 punt minder dan Eupen, dat net boven de degradatiestreep staat. Vormer was bij alle goals betrokken.

De 34-jarige Noord-Hollander gaf drie assists en tekende zelf voor het vijfde doelpunt, zijn eerste competitietreffer in dienst van Zulte Waregem.

Programma Premier League (Engeland)

Programma La Liga (Spanje)

Programma Bundesliga (Duitsland)

Programma Serie A (Italië)

Programma Ligue 1 (Frankrijk)

Programma Jupiler Pro League (België)

Standen

Engeland

Spanje

Duitsland

Italië

Frankrijk

België

