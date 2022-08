Live buitenlands voetbal | Roma op voorsprong bij Salernitana, Vilhena en Karsdorp in de basis

Serie A Denzel Dumfries goud waard voor Inter met winnende goal in blessure­tijd: ‘Geknokt tot het einde’

Denzel Dumfries heeft Internazionale in de uitwedstrijd tegen Lecce diep in blessuretijd behoed voor puntenverlies. In de 95ste minuut liep de invaller de bal bij de tweede paal binnen na een corner vanaf de rechterflank en bezorgde zijn ploeg een zwaarbevochten 2-1-overwinning.

17:06