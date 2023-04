LIVE buitenlands voetbal | Toulouse kan Franse beker dankzij Nederlanders al ruiken, makkelijke avond voor Barcelona

Vandaag is weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. In dit artikel houden we het programma en alle uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

Serie A (Italië)

• AS Roma - AC Milan 1-1

• 20.45 uur: Torino - Atalanta

Roma en Milan spelen gelijk in clash om CL-ticket

In de strijd om de vierde plek (die aan het einde van het seizoen recht geeft op Champions League-voetbal) had zowel AS Roma als AC Milan vanavond goede zaken kunnen doen. Maar de onderlinge clash in Stadio Olimpico eindigde na een knotsgekke slotfase in een 1-1 gelijkspel. Tammy Abraham leek AS Roma in de 94ste minuut een hele belangrijke overwinning te bezorgen, maar Alexis Saelemaekers maakte drie minuten later alsnog gelijk. Daardoor moeten de twee clubs, die allebei in een Europese halve finale staan, vrezen dat Inter hen morgen tot op één punt nadert en Atalanta vanavond tot op twee punten. Bij AS Roma ontbrak Georginio Wijnaldum overigens door blessureleed.

Bekijk hier de samenvatting van AS Roma - AC Milan

Premier League (Engeland)

• Crystal Palace - West Ham United 4-3

• Brentford - Nottingham Forest 2-1

• Brighton - Wolverhampton Wanderers 6-0

Start Londense derby uitgesteld

De Londense derby tussen Crystal Palace en West Ham United is een kwartier later van start gegaan. De reden: technische problemen met het ticketsysteem bij de thuisploeg. Duizenden supporters stonden daardoor om 13.30 uur (de oorspronkelijke aanvangstijd) nog in de rij buiten het stadion. Om 13.45 uur werd de bal aan het rollen gebracht op Selhurst Park.



Het werd een spektakelstuk met zeven goals (waarvan vijf voor rust). De thuisploeg won: 4-3. Crystal Palace staat in de middenmoot van de Premier League, met veertig punten na 34 wedstrijden. West Ham heeft 34 punten na 33 duels en is nog niet zeker van handhaving op het hoogste niveau in Engeland.

Bekijk hier de samenvatting van Crystal Palace - West Ham United:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Brighton walst over Wolves heen, Veltman huilend met blessure eraf

Brighton & Hove Albion heeft Wolverhampton Wanderers vanmiddag een flink pak rammel gegeven. De ploeg van Roberto De Zerbi, die nog altijd in race is voor de eerste Europese deelname in de clubgeschiedenis, walste thuis met 6-0 over de club uit Wolverhampton heen en boekte zo haar grootste zege in de Premier League ooit. Joël Veltman stond in de basis bij The Seagulls, maar voor hem kende de zege een hele nare bijsmaak. De verdediger greep na een sprintduel na een uur spelen naar zijn hamstring en kon niet verder. Veltman, tot tranen toe geroerd, ging direct naar de kant.

Een op het oog vervelende blessure voor de voormalig Ajacied, die dit seizoen al in 27 Premier League-duels meedeed. Overigens werden de Brighton-doelpunten door drie spelers eerlijk verdeeld: Deniz Undav, Pascal Gross en Danny Welbeck scoorden allen twee keer. Brighton pakte tot dusver 52 punten en staat achtste, maar heeft twee duels minder gespeeld dan nummer 5 Spurs. Wint Brighton die inhaalwedstrijden, dan kan het zomaar op de vijfde plek staan.

Volledig scherm Joël Veltman kwam vorige week nog namens Brighton in actie in de halve finale van de FA Cup tegen Manchester United. © ANP / EPA

Nottingham Forest leek op weg naar een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie op bezoek bij Brentford, maar gaf de wedstrijd in de slotfase volledig uit handen. In Londen sloeg Brentford via Ivan Toney in minuut 82 en Joshua Dasilva in de 94ste minuut immers nog twee keer toe. Forest staat nog wel een punt boven de streep, maar de ploegen eronder hebben allemaal een wedstrijd minder gespeeld.

Bundesliga (Duitsland)

• Union Berlin - Bayer Leverkusen 0-0

• Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1-1

• FC Köln - SC Freiburg 0-1

• RB Leipzig - Hoffenheim 1-0

• VfB Stuttgart - Mönchengladbach 2-1

• Schalke 04 - Werder Bremen 2-1

Sepp van den Berg heeft bij zijn rentree voor Schalke 04 een belangrijke treffer gemaakt. De 21-jarige voetballer zorgde met zijn eerste goal voor Schalke voor de gelijkmaker tegen Werder Bremen. In de extra tijd schoot Dominick Drexler de tegen degradatie strijdende club ook nog naar de 2-1-zege. Schalke blijft met 27 punten voorlaatste in de Bundesliga, maar houdt de aansluiting op VfL Bochum en VfB Stuttgart die 1 punt meer hebben.

De clash tussen Union Berlin en Bayer Leverkusen leverde geen winnaar op. Bij de thuisploeg stonden Danilho Doekhi en Sheraldo Becker in de basis en bij de bezoekers uit Leverkusen Mitchell Bakker en Jeremie Frimpong, maar gescoord werd er in de Duitse hoofdstad niet. Daardoor blijft de achterstand op de Champions League-plekken aanzienlijk (acht punten) voor Leverkusen, terwijl nummer 3 Union Berlin ook nog niet zeker is van het miljardenbal. Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah bleven op de bank bij Leverkusen.

Driepunter voor Flekken

Het SC Freiburg van Mark Flekken won wél en kwam daardoor op een gedeelde derde plek op de ranglijst. Voormalig FC Groningen- en PSV-speler Ritsu Doan werd op bezoek bij FC Köln de matchwinner: 0-1. Flekken hield voor de twaalfde keer dit seizoen de nul en staat met zijn ploeg op 56 punten, twee meer dan naaste achtervolger RB Leipzig.

Volledig scherm Mark Flekken. © REUTERS

Die ploeg liet ook geen steek vallen en won thuis van Hoffenheim. Spelmaker Christopher Nkunku zorgde met zijn dertiende competitiegoal van het seizoen voor het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor RB Leipzig in de race blijft om de Champions League-tickets.

VfB Stuttgart klom dankzij een driepunter tegen Borussia Mönchengladbach uit de degradatiezone. Tanguy Coulibaly werd met dankzij een rake strafschop zeven minuten voor tijd de matchwinner: 2-1. Eintracht Frankfurt kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Augsburg.

Primera Division (Spanje)

• Elche - Rayo Vallecano 4-0

• Real Madrid - Almería 4-2

• 21.00 uur: FC Barcelona - Real Betis

Hattrick Benzema houdt Real Madrid in spoor FC Barcelona

Karim Benzema heeft Real Madrid vanavond bijna eigenhandig aan een zege op Almeria geholpen. De 35-jarige Franse scherpschutter maakte nog voor rust een hattrick, waardoor de ploeg van Carlo Ancelotti - ondanks een tegentreffer vlak voor rust - al binnen 45 minuten de overwinning binnen had. Na rust maakte Rodrygo er nog 4-1 van en kwam Almeria terug tot 4-2, maar in de problemen kwam de Koninklijke niet meer. Daardoor verkleinde Real Madrid de achterstand op FC Barcelona in ieder geval voor even tot acht punten, al spelen de Catalanen om 21.00 uur nog tegen Real Betis.

Bekijk hier de samenvatting van Real Madrid - Almeria:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ligue 1 (Frankrijk)

• Lille - AC Ajaccio 3-0

N.B. om 21.00 uur wordt de Franse bekerfinale gespeeld tussen FC Nantes en Toulouse

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jupiler Pro League (België)

• 18.15 uur: Cercle Brugge - Standard Luik (Conference League Play-Offs)