LIVE buitenlands voetbal | Verdediger Pavard scoort twee keer voor Bayern, Kane knikt raak voor Spurs

Programma Premier League (Engeland)

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Real Madrid buigt achterstand om

Real Madrid won vandaag de thuiswedstrijd tegen Espanyol (3-1). De Madrilenen handhaven zich op de tweede plaats in de stand met 6 punten minder dan koploper FC Barcelona, dat morgen in actie komt. Espanyol kwam na acht minuten aan de leiding in Bernabéu door een treffer van clubtopscorer Joselu. De ploeg van coach Carlo Ancelotti draaide de snelle achterstand nog voor de rust om. Halverwege de eerste helft viel de gelijkmaker. Vinícius Júnior kwam over links opzetten en schoot de bal raak in de verre hoek. Nog voor rust kopte Éder Militão een fraaie voorzet met buitenkant rechts van Aurélien Tchouameni binnen. Marco Asensio maakte diep in blessuretijd de derde treffer voor Real Madrid.