LIVE buitenlands voetbal | Vilhena met Salernitana naar Juve, Peters Bosz en Lyon op bezoek bij Monaco

Ten Hag met Manchester United onderuit in Europa League na hands Lisandro Martínez

Na vier opeenvolgde overwinning in de Premier League is Manchester United slecht begonnen aan de poulefase van de Europa League. Real Sociedad won met 0-1 op Old Trafford. De bezoekers uit Baskenland wonnen door een strafschop na een ongelukkige handsbal van Lisandro Martínez, die direct na rust was ingevallen.

9 september