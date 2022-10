LIVE buitenlands voetbal | Virgil van Dijk speelt bij Liverpool, ook Chelsea en Real Madrid in actie

Qatar krijgt na het WK ook de Asian Cup toegewezen

Qatar mag na het WK voetbal ook het Aziatisch kampioenschap organiseren. De Aziatische voetbalbond AFC wees Qatar aan als vervanger van China, dat het toernooi in de zomer van volgend jaar eigenlijk zou huisvesten. Als gevolg van de strenge maatregelen in China tegen het coronavirus besloot dat land in mei om de organisatie terug te geven.

17 oktober