LIVE buitenlands voetbal | Wijnaldum en AS Roma leiden bij Fiorentina, Real Madrid naast Sevilla

Met samenvatting Nathan Aké pakt landstitel met Manchester City na pijnlijke nederlaag concurrent Arsenal

Manchester City is voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland geworden. De ploeg van verdediger Nathan Aké veroverde de titel zonder te spelen: door de misstap van Arsenal bij Nottingham Forest (1-0) is City niet meer te achterhalen op de ranglijst.