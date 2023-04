LIVE buitenlands voetbal | Wijnaldum met AS Roma op voorsprong, Vilhena scoort voor Salernitana

Met videoVandaag is er weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities. FC Barcelona zette met een doelpuntloos gelijkspel bij Getafe weer een stap richting de titel. In de Serie A speelt Feyenoord-opponent AS Roma vanavond in Stadio Olimpico tegen Udinese. Volg hier alle tussenstanden en uitslagen.

Wijnaldum in de basis bij AS Roma

Georginio Wijnaldum moest het donderdagavond in de Kuip nog laten zien als invaller, maar vanavond staat de 32-jarige middenvelder uit Rotterdam weer in de basis bij de ploeg van José Mourinho. AS Roma trapt om 20.45 uur af tegen Udinese in het uitverkochte Stadio Olimpico in Rome, waar donderdagavond (21.00 uur) de return tegen Feyenoord wacht in de kwartfinales van de Europa League. Mourinho voert nog vier wijzigingen door in zijn basiself, waarvan Stephan El Shaarawy en Andrea Belotti wel verwacht waren door de blessures van spelmaker Paulo Dybala en spits Tammy Abraham.

AS Roma kwam na 37 minuten op voorsprong. Edoardo Bove schoot in de rebound raak, nadat de penalty van Bryan Cristante hard tegen de binnenkant van de paal ging. Afgelopen donderdag schoot Roma-captain Lorenzo Pellegrini in de Kuip nog hard tegen de buitenkant van de paal.

FC Barcelona hobbelt richting landstitel

Niemand twijfelt er nog aan dat FC Barcelona binnenkort de 27ste landstitel binnenhaalt, maar heel veel glans zal die niet hebben. De ploeg van trainer Xavi toont al weken weinig inspritatie en creativiteit. Het leidde vanmiddag opnieuw tot doelpuntloos gelijkspel. Na de 0-0 tegen Girona in Camp Nou van afgelopen maandag werd vandaag ook niet gescoord in de uitwedstrijd bij Getafe. Barcelona had 67 procent balbezit en de kansenverhouding was met 5-15 (1-3 op doel) ook in het voordeel van de bezoekers, maar vermakelijk of overtuigend was het geen seconde wat de aanstaande kampioen liet zien.

Het is voor het eerst in dertig jaar dat Barcelona twee keer op rij op 0-0 blijft steken. Frenkie de Jong ontbrak nog altijd door zijn hamstringblessure die hij opliep zondag 19 maart, toen Barcelona door een late goal met 2-1 won van Real Madrid en de Spaanse titelstrijd daarmee besliste.

Barcelona staat in La Liga liefst elf punten voor op nummer twee Real Madrid met nog negen speelrondes te gaan. Het doelsaldo van 53-9 van Barcelona is knap, maar dan vooral in defensief opzicht. Voor de twee bloedeloze 0-0 duels verloor Barcelona in de halve finale van de Copa del Rey met 0-4 van Real Madrid. In februari was de ploeg van Xavi door Manchester United al uitgeschakeld in de tussenronde van de Europa League, waarmee de landstitel de enige prijs van het seizoen wordt.

Griezmann belangrijk voor Atlético Madrid tegen Almería

Antoine Griezmann heeft Atlético Madrid in La Liga met twee goal een benauwde overwinning op Almería bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone liet voor eigen publiek heel wat kansen onbenut, waardoor het tot het einde spannend bleef: 2-1. Almería dacht vlak voor tijd een strafschop te krijgen nadat verdediger José María Giménez van Atlético hands had gemaakt, maar de scheidsrechter constateerde na het terugkijken van de tv-beelden dat een speler van Almería vlak daarvoor buitenspel had gestaan.

Van Bommel wint met Royal Antwerp

Royal Antwerp FC heeft de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen. Arbnor Muja maakte het enige doelpunt voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.

Antwerp blijft de nummer drie van de Belgische competitie. De club is al zeker van deelname aan de play-offs om de landstitel, waar de vier best ploegen van de reguliere competitie aan mogen deelnemen. Van Bommel liet de Nederlanders Calvin Stengs, Gyrano Kerk en Vincent Janssen aan de aftrap verschijnen.

Anderlecht gaat hard onderuit bij koploper Genk

Enkele dagen voor de ontmoeting met AZ in de kwartfinales van de Conference League heeft Anderlecht in de Belgische competitie verloren bij koploper Racing Genk. De Deense coach Brian Riemer zag dat de koploper met 5-2 te sterk was voor zijn formatie uit Brussel.

In de laatste 10 minuten van de eerste helft gebeurde veel. Mbwana Samatta zette de thuisclub in de 36e minuut op voorsprong, Islam Slimani maakte gelijk, maar in extra tijd kwam Genk door Aziz Ouattara Mohammed opnieuw op voorsprong. Door doelpunten van Joseph Paintsil en Bilal El Khannous liep Genk al vrij snel na de hervatting verder uit. Anders Dreyer scoorde vervolgens weer voor Anderlecht, 4-2. Daarna was het de beurt aan opnieuw Paintsil om de eindstand op 5-2 te bepalen.

Het Nederlandse talent Bart Verbruggen stond op doel bij Anderlecht. Voormalig Ajacied en aanvoerder Jan Vertonghen stond in de verdediging bij de club uit Brussel. Anderlecht won donderdag met 2-0 van AZ. De return is komende donderdag in Alkmaar. Anderlecht staat in de competitie op de tiende plaats.

Vilhena belangrijk voor Salernitana tegen Torino

Tonny Vilhena heeft Salernitana met zijn vierde doelpunt in de Serie A een punt bezorgd. De oud-speler van Feyenoord opende in de uitwedstrijd tegen Torino al vroeg de score met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. De thuisclub uit Turijn kwam na bijna een uur spelen op gelijke hoogte via spits Antonio Sanabria: 1-1.

Salernitana staat met 30 punten op de vijftiende plaats. De ploeg van Vilhena heeft 7 punten meer dan Hellas Verona, dat net onder de degradatiestreep staat. Torino staat met 39 punten stevig in de middenmoot. Vilhena (28) is bezig aan zijn eerste seizoen in de Serie A. Salernitana huurt de middenvelder van RCD Espanyol, de tweede club uit Barcelona.

Volledig scherm Tonny Vilhena viert zijn treffer tegen Torino. © AP

