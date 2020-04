LIVE | Bundesliga denkt 25.000 coronatests nodig te hebben, Rudiger betaalt catering ziekenhuispersoneel

Koolwijk ontbindt contract bij Trencin vanwege huilende zoons: 'Vroeg me af waar ik mee bezig was’

22 april Doelloos wachten in Slowakije, huilende kinderen door de telefoon... Ryan Koolwijk (34) kon het niet meer aan. De middenvelder besloot zijn contract bij het Slowaakse AS Trencin te verscheuren. ,,Er was geen reden meer om in Slowakije te zijn.’’