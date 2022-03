LIVE | Celta en Mallorca maken er feestje van, Juve nipt langs Spezia

Samenvatting Virgil van Dijk wint League Cup met Liverpool, Kepa de schlemiel bij Chelsea in bizarre penaltyse­rie

Virgil van Dijk heeft met Liverpool de League Cup gewonnen. De ploeg van coach Jürgen Klopp won na 120 minuten zonder goals in een ongekende strafschoppenserie op Wembley met 11-10. Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga, die in minuut 119 was ingevallen voor uitblinker Edouard Mendy, was de enige speler die miste.

28 februari