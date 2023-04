LIVE Champions League | Bekeken schot Modric net over, komt Chelsea na rust naast Real Madrid?

Met samenvattingen Slechte avond voor AC Milan, Inter en Benfica, Napoli zet weer een stap richting Scudetto

Italië is met drie clubs goed vertegenwoordigd in de kwartfinales van de Champions League. De Serie A besloot daarom Inter, Napoli en AC Milan vanavond al te laten spelen, zodat ze een dag extra rust hebben. De clubs uit Milaan lieten echter opnieuw punten liggen. Ook kwartfinalist Benfica kwam vanavond al in actie, maar verloor van achtervolger FC Porto.