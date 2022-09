LIVE Champions League | Denzel Dumfries en André Onana met Inter al vroeg op voorsprong

Chelsea pijnlijk onderuit in Zagreb, Dortmund domineert in eigen huis

Chelsea heeft bij Dinamo Zagreb in de eerste groepswedstrijd van de Champions League een pijnlijke nederlaag geleden. De Londense ploeg verloor in de hoofdstad van Kroatië met 1-0. Dortmund won wél zijn openingswedstrijd, in eigen huis van FC Kopenhagen: 2-0.

6 september