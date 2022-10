LIVE Champions League | Droomstart voor De Ligt, Gravenberch en Mazraoui met Bayern München

Met video Kort­rijk-spe­ler Lamkel Zé gaat aangifte doen tegen fans van Antwerp wegens racisme

Mark van Bommel is met Royal Antwerp FC zijn ongeslagen status kwijt na het duel met KV Kortrijk, maar na afloop ging het toch eigenlijk vooral over één man: Didier Lamkel Zé (26). De grillige Kameroener gaf tegen zijn voormalige club een assist en hij was niet van plan dat ongemerkt voorbij te laten gaan.

3 oktober