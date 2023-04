LIVE Champions League | Dumfries en Inter met goede uitgangspositie begonnen aan return tegen Benfica

Frank Lampard snapt dat eigenaar in kleedkamer kwam na nieuwe nederlaag: ‘Dat is zijn voorrecht’

Interim-trainer Frank Lampard verdedigde in aanloop naar de tweede wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid de huidige status van Chelsea. Hij stelde dat zijn team ondanks de derde opeenvolgende nederlaag onder zijn leiding afgelopen zaterdag tegen Brighton & Hove Albion zeker niet gebroken is.