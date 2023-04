LIVE Champions League | Dumfries en Inter op voorsprong op bezoek bij Benfica

Samenvatting Manchester United wint eenvoudig van Everton met terugge­keer­de Eriksen

Manchester United heeft goede zaken gedaan in de strijd om de Champions League-tickets in de Premier League. De ploeg van trainer Erik ten Hag versloeg Everton op Old Trafford met 2-0, maar zag wel sterspeler Marcus Rashford geblesseerd uitvallen in de slotfase. Wout Weghorst was zijn vervanger. De terugkeer van Christian Eriksen gaf het duel extra glans.