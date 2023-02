LIVE Champions League | Onvervalste kraker tussen Liverpool en Real Madrid op Anfield

Met samenvatting Britse media zien Cody Gakpo loskomen bij Liverpool: ‘Zo scoor je opeens twee keer in een week’

Cody Gakpo had even de tijd nodig om zijn draai te vinden bij Liverpool, maar deze week toont de van PSV overgekomen aanvaller dat hij het scoren zeker niet is verleerd. Nadat hij maandag in de derby tegen Everton zijn eerste treffer maakte voor zijn nieuwe club, was het zaterdagavond tegen Newcastle (0-2 zege) opnieuw raak. Het komt hem op fraaie beoordelingen te staan in de Britse media.