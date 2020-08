LIVE | Chelsea ziet Azpilicueta en Pulisic met hamstringblessure uitvallen tegen Arsenal

Rangers wint Nieuw seizoen begonnen in Schotland in weekend dat Italië competitie afsluit

19:44 In Italië moet het voetbalseizoen dit weekend nog worden afgemaakt, maar in Schotland is de nieuwe competitie alweer begonnen. Rangers FC trapte het seizoen 2020/2021 af met een overwinning bij Aberdeen: 0-1. De ploeg van manager Steven Gerrard hoopt dit seizoen dan eindelijk een einde te kunnen maken aan de hegemonie van Celtic.