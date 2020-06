LIVE | De Bruyne zet met schitterend genomen vrije trap City naast Chelsea

15-jarige Luka Romero in rijtje met Wim Kras en Nuri Sahin

14:23 Luka Romero is sinds gisteravond de jongste voetballer ooit op het hoogste niveau in Spanje. De 15-jarige Mexicaanse Argentijn debuteerde namens Real Mallorca in de wedstrijd tegen Real Madrid. Hij komt in een rijtje terecht met Nuri Sahin en Wim Kras.