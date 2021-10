LIVE | De Ligt op achterstand in 250ste profduel, Zapata op dreef tegen Sampdoria

video Positie Hazard bij Real Madrid steeds verder in het nauw

16:14 Carlo Ancelotti had dinsdagmiddag pittige berichten over de positie van Eden Hazard bij Real Madrid. De Belg zou voorlopig niet op een vaste plek in de basis kunnen rekenen. Volgens de clubartsen is hij ook niet fit genoeg om twee wedstrijden achter elkaar te spelen.