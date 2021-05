LIVE | Dembélé zet Barça weer virtueel aan kop in Spanje, spannende wedstrijd bij Levante

Titelstrijd in La LigaFC Barcelona gaat vanavond tegen Levante UD opnieuw op jacht naar zijn eerste koppositie van dit seizoen, nadat het zaterdag niet lukte. In het Estadi Ciutat de València speelt het team van Ronald Koeman, die terug is na zijn twee duels schorsing, de eerste van drie finales. Morgen en donderdag is het de beurt aan Atético Madrid, Sevilla en Real Madrid. Volg het duel van Barça in Valencia in ons liveblog.