LIVE | Dijks in basis bij Bologna, Zeegelaar en Nuytinck op de bank bij Udinese

Mark Flekken bereikt Duitse bekerfina­le en kan Freiburg eerste grote prijs bezorgen

Mark Flekken heeft met SC Freiburg de finale van het Duitse bekertoernooi bereikt. De ploeg van de Oranje-international won in de halve finales met 3-1 bij Hamburger SV, via doelpunten in de eerste helft van Nils Petersen, Nicolas Höfler en Vincenzo Grifo (strafschop). Bij tweedeklasser HSV, dat in de slotfase nog iets terug deed, werd de Nederlandse jeugdinternational Ludovit Reis (ex-FC Groningen) na bijna 70 minuten gewisseld.

19 april